"Перш за все, хочу подякувати тренерському штаб за довіру. Хвилювання було, але не можу сказати, що руки трусились, спокійно готувався, вірив у свої сили.

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Поради від Пятова? Сказав мені, щоб грав спокійно, адже мені лише 19 років, що все буде добре.

Пропущені голи? Не можу сказати, шо не було шансів зіграти краще. Можливо, десь зайняв не ту позицію, але потрібно відпочити, а потім вже розбирати гру з тренерами. По факту, ми самі подарували супернику їхні голи", – сказав Трубін в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Каштру дозволив першому воротарю команди Андрію Пятову залишитись на лаві запасних, адже голкіпер лише нещодавно перехворів коронавірусом.

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