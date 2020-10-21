"Великолепный результат. Мы выполнили все, что планировали, игроки оставались командой на протяжении всего матча. Мы знаем свои сильные стороны и можем их показать даже против такого клуба, как Реал.

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Первый тайм? Да, это был лучший отрезок Шахтера в нынешнем сезоне. Мы имели моменты как в первом, так и во втором тайме. После перерыва результат заставил нас немного больше обороняться. Это была хорошая возможность, чтобы мы выросли как команда.

Молодой возраст защитного звена повлиял на пропущенные голы. Я не выделяю отдельно игроков или части коллектива, и возраст футболистов для меня не важен. Мы сегодня сыграли как сильная, амбициозная и храбрая команда.

У нас сильная группа, команды очень непростые. Важно помнить, что ничего не выиграно, и ничего не потеряно", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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