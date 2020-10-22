"Неприятные ощущения, мы допустили ошибки при первом пропущенном мяче. Нам не хватало уверенности.

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Но я доволен, что футболисты отреагировали и добавили, потому что они этого не заслуживали. Это был неудачный вечер, и я как тренер должен найти решение.

В первом тайме у нас ничего не получалось. Матч складывался непросто. В первую очередь нам не хватало уверенности, но это самое главное.

Я постараюсь все исправить. Футболисты тоже. Нужно постараться найти решение. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре против Барселоны.

Мне обидно за игроков Реала, они этого не заслужили. Они принесли мне множество побед. Сегодня все сложилось плохо, но завтра взойдет солнце. Я храню позитив и верю в эту команду", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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