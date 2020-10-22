Реал – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Зинедина Зидана
Главный тренер Зинедин Зидан попытался найти причины поражения своих подопечных от Шахтера (2:3).
"Неприятные ощущения, мы допустили ошибки при первом пропущенном мяче. Нам не хватало уверенности.
Интер расписал огненную ничью с Боруссией М и оставил Шахтер лидером группы Лиги чемпионов
Но я доволен, что футболисты отреагировали и добавили, потому что они этого не заслуживали. Это был неудачный вечер, и я как тренер должен найти решение.
В первом тайме у нас ничего не получалось. Матч складывался непросто. В первую очередь нам не хватало уверенности, но это самое главное.
Я постараюсь все исправить. Футболисты тоже. Нужно постараться найти решение. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре против Барселоны.
Мне обидно за игроков Реала, они этого не заслужили. Они принесли мне множество побед. Сегодня все сложилось плохо, но завтра взойдет солнце. Я храню позитив и верю в эту команду", – цитирует Зидана Marca.
Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.
Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде – Зидана уничтожили за 12 минут