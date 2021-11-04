"Нет, мы не удовлетворены. Я не люблю просто играть красиво и не добывать результат. Парни провели грандиозный матч, но чего-то не хватает. Возможно, состава. Возможно, мы добавим какого-нибудь игрока в следующие месяцы.

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Первый гол – наш подарок. Второй – мы потеряли мяч, и соперник очень хорошо воспользовался шансом. У нас было несколько возможностей, поэтому я не уверен в справедливости итогового результата. Мы сыграли прекрасно и не можем радоваться, когда уезжаем отсюда без очков.

Думаю, что за первый гол все же ответственен Марлон. Он должен заранее ждать эту передачу под прессингом соперника. Но главный виновник – это я. Я всегда требую, чтобы мы разыгрывали мяч в таких ситуациях. Второй гол Реала прекрасен, хотя мы глупо потеряли мяч", – резюмировал Де Дзерби в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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