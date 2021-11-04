"Ні, ми не задоволені. Я не люблю просто грати красиво і не отримувати результат. Хлопці провели грандіозний матч, але чогось бракує. Можливо, складу. Можливо, ми додамо якогось гравця у наступні місяці.

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Перший гол – наш подарунок. Другий – ми втратили м'яч, і суперник дуже добре скористався шансом. У нас було кілька можливостей, тому я не впевнений щодо справедливості підсумкового результату. Ми зіграли прекрасно і не можемо радіти, коли їдемо звідси без жодного очка.

Гадаю, що за перший гол все ж відповідальний Марлон. Він повинен заздалегідь чекати цю передачу під пресингом суперника. Але головний винуватець – це я. Я завжди вимагаю, щоб ми розігрували м'яч в таких ситуаціях. Другий гол Реала прекрасний, хоча ми по-дурному втратили м'яч", – резюмував Де Дзербі у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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