Реал – Манчестер Сити: Зидан рассказал, как настраивал своих подопечных на матч Лиги чемпионов

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Реальность такова, что это Манчестер Сити против Реала, а не Гвардиола против Зидана. В конце концов, это футбольный матч, и это то, что хотели бы увидеть болельщики.

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Мы знаем уровень Манчестер Сити. Это очень хорошая команда, "горожане" будут играть в свой футбол. Мы должны провести очень хороший матч и должны думать о том, что у нас получается хорошо, а не сосредотачиваться на поражениях в двух последних поединках.

Сходство стилей игры Манчестер Сити и Барселоны? Есть много команд, которые любят контролировать мяч. Дело не в том, что нам надо не дать им контролировать игру. Такие команды как Манчестер Сити имеют много возможностей. Реал готовится делать то, что интересует именно нас.

Врачи Реала – очень компетентные люди, которые будут заниматься реабилитацией Азара. Эден очень расстроен, и мы расстроены из-за его травмы. Его состояние ухудшилось, потому что он очень хотел вернуться в игру. Мы знаем, что Азар дает нашей команде. Надеюсь, что когда Эден вернется, он будет полностью готов", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, поединок Реал – Манчестер Сити состоится завтра, 26 февраля, начало в 22:00.