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Реал – Манчестер Сіті: Зідан пояснив, як налаштовував своїх підопічних на матч Ліги чемпіонів

15:28 569 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Зідан пояснив, як налаштовував своїх підопічних на матч Ліги чемпіонів
Зінедін Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

"Реальність така, що це Манчестер Сіті проти Реала, а не Гвардіола проти Зідана. Зрештою, це футбольний матч, і це те, що хотіли б побачити вболівальники.

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Ми знаємо рівень Манчестер Сіті. Це дуже хороша команда, "містяни" гратимуть у свій футбол. Ми повинні провести дуже хороший матч та маємо думати про те, що в нас виходить добре, а не зосереджуватися на поразках у двох останніх поєдинках.

Схожість стилів гри Манчестер Сіті та Барселони? Є багато команд, які люблять контролювати м'яч. Річ не в тім, що нам треба не дати їм контролювати гру. Такі команди як Манчестер Сіті мають багато можливостей. Реал готується робити те, що цікавить саме нас.

Лікарі Реала – дуже компетентні люди, які будуть займатися реабілітацією Азара. Еден дуже засмучений, і ми засмучені через його травму. Його стан погіршився, тому що він дуже хотів повернутися до гри. Ми знаємо, що Азар дає нашій команді. Сподіваюся, що коли Еден повернеться, він буде повністю готовий", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, поєдинок Реал – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 26 лютого, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Еден Азар Еден Азар
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