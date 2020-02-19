Реал – Манчестер Сити: Яя Туре не верит в успех команды Зинченко

Экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Я бы хотел, чтобы соперником Манчестер Сити стал Лион или подобный клуб, поскольку с Реалом им будет очень сложно. Посмотрим, что произойдет. Реал вполне может победить Сити. Все ждут их в четвертьфинале, в полуфинале. Честно говоря, я очень боюсь за Манчестер Сити", – приводит слова Туре AS со ссылкой на Omnisport.

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Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити состоится в Мадриде 26 февраля в 22:00. Ответный матч – 17 марта.

Интересно, что "горожанам" в еврокубках еще ни разу не удавалось победить "сливочных" – в четырех очных встречах дважды победил Реал, а еще дважды была зафиксирована ничья.

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