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Реал – Манчестер Сіті: Яя Туре не вірить в успіх команди Зінченка

19 лютого 17:20 951 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Яя Туре не вірить в успіх команди Зінченка
Яя Туре / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

 

"Я б хотів, щоб суперником Манчестер Сіті став Ліон або подібний клуб, оскільки з Реалом їм буде дуже складно. Подивимося, що станеться. Реал цілком може перемогти Сіті. Всі чекають їх у чвертьфіналі, у півфіналі. Чесно кажучи, я дуже боюся за Манчестер Сіті", – наводить слова Туре AS з посиланням на Omnisport.

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Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті відбудеться у Мадриді 26 лютого о 22:00. Матч-відповідь – 17 березня.

Цікаво, що "містянам" у єврокубках ще жодного разу не вдавалось перемогти "вершкових" – у чотирьох очних зустрічах двічі тріумфував Реал, а ще двічі була зафіксована нічия.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті Яя Туре Яя Туре
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