"Когда мы были лучшими на поле, забивал Реал. Когда лучшим был Реал, забивали мы. Напряженная игра. Иногда у нас были хорошие моменты, а иногда было сложно. Финал противостояния пройдет в следующую среду перед нашими болельщиками.

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Мы очень хорошо начали второй тайм, де Брюйне забил фантастический гол. Мы имели еще моменты, как и Реал. Едем в Манчестер. Посмотрим, что мы можем сделать лучше. Надеюсь, мы сможем научиться лучше защищаться и лучше атаковать.

Холанду было нелегко, но он хорошо двигался и имел свои шансы. Между центральными и крайними защитниками не было свободного пространства", – поделился Гвардиола в комментарии BT Sport.

Отметим, что Реал и Манчестер Сити разошлись миром в первом полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Ответный матч состоится 17 мая.

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