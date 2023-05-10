Бернарду Силва выпустил мяч за пределы поля перед тем как Кевин де Брюйне сравнял счёт в матче Реал – Манчестер Сити.

Гол Манчестер Сити в середине второго тайма вызвал бурные протесты у игроков Реала. Игроки хозяев считали, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля, когда Бернарду Силва якобы оставил его в игре и атака гостей продолжилась.

Обмен пушками в видеообзоре полуфинала ЛЧ Реал – Манчестер Сити – 1:1

Как информирует Marca, VAR не мог проверить этот эпизод после забитого Кевином де Брюйне мяча, потому что фаза атаки англичан началась позже – после потери мяча в исполнении Камавинга. Поэтому спорная ситуация с выходом мяча за пределы поля считалась заигранной.

После матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как Манчестер Сити сравнял счёт.

Реал расписал ничью с Ман Сити в первом полуфинале ЛЧ – Анчелотти впечатлил адаптациями, Винисиус и КДБ забили по голу