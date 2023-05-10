"Коли ми були кращими на полі, забивав Реал. Коли кращим був Реал, забивали ми. Напружена гра. Іноді у нас були хороші моменти, а іноді було складно. Фінал протистояння пройде наступної середи перед нашими вболівальниками.

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Ми дуже добре почали другий тайм, де Брюйне забив фантастичний гол. Ми мали ще моменти, як і Реал. Їдемо в Манчестер. Побачимо, що ми можемо зробити краще. Сподіваюся, ми зможемо навчитися краще захищатися та краще атакувати.

Холанду було нелегко, але він добре рухався та мав свої шанси. Між центральними та крайніми захисниками не було вільного простору", – поділився Гвардіола в коментарі BT Sport.

Відзначимо, що Реал та Манчестер Сіті розійшлись миром у першому півфіналі Ліги чемпіонів (1:1). Матч-відповідь відбудеться 17 травня.

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