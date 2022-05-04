Реал – Манчестер Сити: Де Брюйне откровенно оценил вклад Гвардиолы в успехи команды
Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне заверил, что готов к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против Реала. Первую встречу "горожане" выиграли 4:3.
"Хосеп Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать – прогресса больше не достигнем. Мне нравится стиль работы Пепа. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит, как действует вся команда целом.
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Насколько ты свеж в конце сезона – всегда сложный вопрос, но я чувствую себя хорошо. Я получил немало ударов в матче с Атлетико, да и потом тоже, но сейчас все хорошо. Я очень рад, что нахожусь в форме и провожу много матчей", – цитирует Де Брюйне официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч полуфинальной дуэли на поле Манчестер Сити завершился победой хозяев со счётом 4:3. В прошлом сезоне "горожане" уже играли в решающем матче Лиги чемпионов, но уступили Челси.
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