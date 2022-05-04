"Хосеп Гвардіола привів нас до успіху, але футболісти теж для цього зробили чимало. Не прислухатимемося до тренера або кинемо працювати – прогресу більше не досягнемо. Мені подобається стиль роботи Пепа. Він не зациклюється на індивідуальних моментах, він дивиться, як діє вся команда в цілому.

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Наскільки ти свіжий наприкінці сезону – завжди складне питання, але я почуваюся добре. Я отримав чимало ударів у матчі з Атлетіко, та й потім теж, але зараз усе гаразд. Я дуже радий, що перебуваю у формі та проводжу багато матчів", – цитує Де Брюйне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч півфінальної дуелі на полі Манчестер Сіті завершився перемогою господарів з рахунком 4:3. Минулого сезону "містяни" вже грали у вирішальному матчі Ліги чемпіонів, але поступилися Челсі.

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