"Первый матч уже в прошлом. Противостояние длится 180 минут, будем пытаться в защите сыграть лучше, чем в прошлый раз. Каждый из наших игроков к этому готов.

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Завтра сыграют две отличные команды, все в этом убедились еще на прошлой неделе. Реал – чемпионы Испании, мы же боремся за титул в АПЛ. Постараемся выйти в финал второй сезон подряд.

Наверное, мы должны сыграть лучше, но можем сыграть и намного хуже, чем неделю назад, и при этом все равно победить. Мы не можем отрицать, что моя оценка верна. Никто не знает, как все сложится. Иногда ты получаешь то, чего не заслуживаешь, а иногда не получаешь того, чего заслужил. Мы должны сыграть невероятно хорошо и выиграть матч. Чтобы выбить Реал, нужно провести на хорошем уровне оба поединка", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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