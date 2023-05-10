Реал – Ман Сити: отец Холанда отреагировал на "арахисный скандал" с фанатами Мадрида
Отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд объяснил свое поведение на Сантьяго Бернабеу во время полуфинального матча с Реалом в Лиге чемпионов (1:1).
По словам Холанда-старшего, он не бросал арахис в фанатов Реала, как написала мадридская пресса.
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"Итак. Я этого не делал. Неправда. Мы подшучивали над фанатами Реала. Они расстроились, когда Сити сравнял счёт и были недовольны тем, что мы праздновали гол де Брюйне. Обычное дело. Потом нам пришлось сместиться на 50 метров от своих мест. Больше ничего. Все счастливы. Почти все", – не без иронии объяснил Холанд-старший сложившуюся ситуацию под постом в Twitter, в котором его обвинили в бросании арахиса в болельщиков Реала.
Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится 17 мая. За вторую путевку в финал сражаются Милан и Интер.
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