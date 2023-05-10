Отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд объяснил свое поведение на Сантьяго Бернабеу во время полуфинального матча с Реалом в Лиге чемпионов (1:1).

По словам Холанда-старшего, он не бросал арахис в фанатов Реала, как написала мадридская пресса.

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"Итак. Я этого не делал. Неправда. Мы подшучивали над фанатами Реала. Они расстроились, когда Сити сравнял счёт и были недовольны тем, что мы праздновали гол де Брюйне. Обычное дело. Потом нам пришлось сместиться на 50 метров от своих мест. Больше ничего. Все счастливы. Почти все", – не без иронии объяснил Холанд-старший сложившуюся ситуацию под постом в Twitter, в котором его обвинили в бросании арахиса в болельщиков Реала.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится 17 мая. За вторую путевку в финал сражаются Милан и Интер.

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Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly… https://t.co/tOQPToxEKN — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023