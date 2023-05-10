Альф-Инге Холанд, папа норвежского нападающего Манчестер Сити, не слишком воспитанно вел себя во время поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против Реала (1:1).

На Сантьяго Бернабеу посмотреть дуэль манчестерцев и мадридцев пришел Холанд-старший. Сидел он в вип-ложе, в которой в один момент начал вести себя довольно неоднозначно.

Реал – Манчестер Сити: Гвардиола нашел объяснение "молчанию" Холанда в полуфинале ЛЧ

Сначала фанаты "бланкос" провоцировали Альфа-Инге, а затем он им ответил – эмоционально жестикулировал, демонстративно заслонял уши и даже бросался арахисом, сообщает Metro.

За свои действия бывший футболист сборной Норвегии поплатился почти сразу – из вип-ложи его вывели охранники. "Прощай", – довольно кричали трибуны.

O pai de Haaland foi expulso de um camarote no Bernabéu após alegadamente atirar comida e provocar os adeptos. pic.twitter.com/hkMmltQNHn — B24 (@B24PT) May 10, 2023

El padre de Haaland le ha hecho un corte de mangas a la afición en el Bernabéu



pic.twitter.com/m0NzFNioeg — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) May 9, 2023

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится 17 мая. За вторую путевку в финал сражаются Милан и Интер.

Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КДБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку