Отец Холанда оскандалился во время матча с Реалом – бросался едой и был мгновенно наказан
Альф-Инге Холанд, папа норвежского нападающего Манчестер Сити, не слишком воспитанно вел себя во время поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против Реала (1:1).
На Сантьяго Бернабеу посмотреть дуэль манчестерцев и мадридцев пришел Холанд-старший. Сидел он в вип-ложе, в которой в один момент начал вести себя довольно неоднозначно.
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Сначала фанаты "бланкос" провоцировали Альфа-Инге, а затем он им ответил – эмоционально жестикулировал, демонстративно заслонял уши и даже бросался арахисом, сообщает Metro.
За свои действия бывший футболист сборной Норвегии поплатился почти сразу – из вип-ложи его вывели охранники. "Прощай", – довольно кричали трибуны.
Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится 17 мая. За вторую путевку в финал сражаются Милан и Интер.
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