Реал – Ман Сіті: батько Холанда відреагував на "арахісний скандал" з фанатами Мадрида
Батько нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда Альф-Інге Холанд пояснив свою поведінку на Сантьяго Бернабеу під час півфінального матчу з Реалом у Лізі чемпіонів (1:1).
За словами Холанда-старшого, він не кидав арахіс у фанатів Реала, як написала мадридська преса.
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"Отже. Я цього не робив. Неправда. Ми кепкували із фанатів Реала. Вони засмутилися, коли Сіті зрівняв рахунок, і були незадоволені тим, що ми святкували гол де Брюйне. Звичайна справа. Потім нам довелося зміститися на 50 метрів від своїх місць. Більше нічого. Всі щасливі. Майже всі", – не без іронії пояснив Холанд-старший ситуацію під постом у Twitter, в якій його звинуватили в киданні арахісу в уболівальників Реала.
Нагадаємо, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 травня. За другу путівку у фінал борються Мілан та Інтер.
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