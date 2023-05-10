Батько нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда Альф-Інге Холанд пояснив свою поведінку на Сантьяго Бернабеу під час півфінального матчу з Реалом у Лізі чемпіонів (1:1).

За словами Холанда-старшого, він не кидав арахіс у фанатів Реала, як написала мадридська преса.

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"Отже. Я цього не робив. Неправда. Ми кепкували із фанатів Реала. Вони засмутилися, коли Сіті зрівняв рахунок, і були незадоволені тим, що ми святкували гол де Брюйне. Звичайна справа. Потім нам довелося зміститися на 50 метрів від своїх місць. Більше нічого. Всі щасливі. Майже всі", – не без іронії пояснив Холанд-старший ситуацію під постом у Twitter, в якій його звинуватили в киданні арахісу в уболівальників Реала.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 травня. За другу путівку у фінал борються Мілан та Інтер.

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Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly… https://t.co/tOQPToxEKN — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023