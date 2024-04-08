“В прошлом году нам удалось сдержать Холанда в первом матче (1:1). Мы все проделали очень хорошую работу, удерживая Эрлинга на расстоянии, он нечасто пересекался с мячом. Анчелотти не извинялся за то, что во второй игре (0:4) оставил меня в запасе. У него была своя идея, и я должен ее уважать, даже если она мне не нравилась. Идея этого сезона та же – контролировать опасных игроков Сити.

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Является ли Холанд самым тяжелым оппонентом в моей карьере? Он точно среди самых опасных, но если выбирать одного, то это Кун Агуэро. Сейчас думаем о Холанде. Его сложно контролировать, но он живет благодаря передачам партнеров. Вы не можете контролировать всех игроков вроде Де Брюйне. Нужно сохранять концентрацию, чтобы все было проще. Для меня противостояние с Холандом личное – защитник против суперфорварда", – цитирует Рюдигера AS.

Напомним, матч Реал – Манчестер Сити состоится уже завтра, 9 апреля. Стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Манчестере запланирован на 17 апреля.

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