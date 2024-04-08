"Минулого року нам вдалося стримати Холанда у першому матчі (1:1). Ми всі виконали дуже хорошу роботу, утримуючи Ерлінга на відстані, він нечасто перетинався з м'ячем. Анчелотті не перепрошував за те, що у другій грі (0:4) залишив мене в запасі. У нього була своя ідея, і я повинен її поважати, навіть якщо вона мені не подобалася. Ідея цього сезону та сама – контролювати небезпечних гравців Сіті.

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Чи є Холанд найважчим опонентом у моїй кар'єрі? Він точно серед найнебезпечніших, але якщо обирати одного, то це Кун Агуеро. Зараз думаємо про Холанда. Його складно контролювати, але він живе завдяки передачам партнерів. Ви не можете контролювати всіх гравців на кшталт Де Брюйне. Потрібно зберігати концентрацію, щоб все було простіше. Для мене протистояння з Холандом особисте – захисник проти суперфорварда", – цитує Рюдігера AS.

Нагадаємо, матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 9 квітня. Стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Манчестері запланований на 17 квітня.

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