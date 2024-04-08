Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола еще не определился, кто будет защищать ворота команды в первом матче четвертьфинала ЛЧ против Реала.

Значительную часть сезона дилемма выбора голкипера стояла перед Реалом, но Андрей Лунин все же выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Теперь об этом должен думать Гвардиола. Основной кипер "горожан" Эдерсон только восстановился от травмы и на поле еще не выходил, а дублер Штефан Ортега демонстрирует довольно качественную игру.

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"Эдерсон или Ортега? Мне еще нужно подумать над этим. Эдерсон выздоровел и, кажется, чувствует себя хорошо. Я должен решить, хватает ли ему игрового ритма. Но мы очень довольны Штефаном, он также невероятный вратарь", – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, матч Реал – Манчестер Сити состоится уже завтра, 9 апреля. Стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Манчестере запланирован на 17 апреля.

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