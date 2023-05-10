Реал – Ман Сити: Анчелотти повторил исторический рекорд Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти в который раз вписывает свое имя в историю самого престижного европейского турнира.
В первом полуфинальном поединке ЛЧ Мадрид расписал ничью с Манчестер Сити (1:1). Это был 190 матч для итальянского специалиста в турнире в статусе тренера.
Обмен пушками в видеообзоре полуфинала ЛЧ Реал – Манчестер Сити – 1:1
Больше поединков не провел ни один коуч в истории. Пока такой же показатель у бывшего наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Если не произойдет форс-мажоров, Анчелотти станет единоличным рекордсменом 17 мая, когда Реал отправится в Манчестер на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Ближайшими преследователями Карлетто являются Арсен Венгер (провел 184 встречи, но уже завершил карьеру) и Хосеп Гвардиола (159 поединков).
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