Главный тренер Реала Карло Анчелотти в который раз вписывает свое имя в историю самого престижного европейского турнира.

В первом полуфинальном поединке ЛЧ Мадрид расписал ничью с Манчестер Сити (1:1). Это был 190 матч для итальянского специалиста в турнире в статусе тренера.

Обмен пушками в видеообзоре полуфинала ЛЧ Реал – Манчестер Сити – 1:1

Больше поединков не провел ни один коуч в истории. Пока такой же показатель у бывшего наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Если не произойдет форс-мажоров, Анчелотти станет единоличным рекордсменом 17 мая, когда Реал отправится в Манчестер на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ближайшими преследователями Карлетто являются Арсен Венгер (провел 184 встречи, но уже завершил карьеру) и Хосеп Гвардиола (159 поединков).

Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КДБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку