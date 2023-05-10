У першому півфінальному поєдинку ЛЧ Мадрид розписав нічию з Манчестер Сіті (1:1). Це був 190-й матч для італійського фахівця у турнірі у статусі тренера.

Обмін гарматами у відеоогляді півфіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті – 1:1

Більше поєдинків не провів жоден коуч в історії. Наразі такий же показник у колишнього наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Якщо не станеться форс-мажорів, Анчелотті стане одноосібним рекордсменом 17 травня, коли Реал вирушить до Манчестера на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Найближчими переслідувачами Карлетто є Арсен Венгер (провів 184 зустрічі, але вже завершив кар'єру) та Хосеп Гвардіола (159 поєдинків).

Реал розписав нічию з Ман Сіті у півфіналі ЛЧ – Вінісіус і КДБ забили по голу, але арбітр міг допустити страшну помилку