Реал – Ман Сіті: Анчелотті повторив історичний рекорд Фергюсона за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вкотре вписує своє ім'я в історію найпрестижнішого європейського турніру.
У першому півфінальному поєдинку ЛЧ Мадрид розписав нічию з Манчестер Сіті (1:1). Це був 190-й матч для італійського фахівця у турнірі у статусі тренера.
Обмін гарматами у відеоогляді півфіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті – 1:1
Більше поєдинків не провів жоден коуч в історії. Наразі такий же показник у колишнього наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Якщо не станеться форс-мажорів, Анчелотті стане одноосібним рекордсменом 17 травня, коли Реал вирушить до Манчестера на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Найближчими переслідувачами Карлетто є Арсен Венгер (провів 184 зустрічі, але вже завершив кар'єру) та Хосеп Гвардіола (159 поєдинків).
Реал розписав нічию з Ман Сіті у півфіналі ЛЧ – Вінісіус і КДБ забили по голу, але арбітр міг допустити страшну помилку