Винисиус Жуниор открыл счёт на 36-й минуте – Реал забил с единственной попытки в первом тайме матча Лиги чемпионов впервые как минимум с сезона 2003/04 (именно с этого момента Opta ведёт учёт статистики). Бразильский форвард занял третье место среди самых юных бомбардиров в истории турнира, которым покорилась отметка в 15 голов. Впереди только Лионель Месси и... его партнёр по Реалу Родриго.

Реал расписал ничью с Ман Сити в первом полуфинале ЛЧ – Анчелотти впечатлил адаптациями, Винисиус и КДБ забили по голу

7 из 14 голов Кевина де Брюйне в Лиге чемпионов были забиты из-за пределов штрафной – ровно 50%. С тех пор как бельгиец присоединился к Манчестер Сити (в сезоне 2015/16), у него самый высокий процент забитых мячей с дальней дистанции во всём турнире.

Ответный матч состоится через неделю, 17 мая.