Для тренера Реала Зинедина Зидана поединок против Ливерпуля имеет особое значение.

Четвертьфинал ЛЧ Реал – Ливерпуль стал для Зинедина Зидана 50-м поединком самого престижного клубного турнира в статусе наставника мадридцев.

Реал Мадрид – Ливерпуль: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

По этому показателю французский специалист уступает только экс-тренеру Реала Висенте дель Боске (60 матчей) и легендарному Мигелю Муньосу (71).

Напомним, во время своей каденции Зидан помог королевскому клубу трижды завоевать трофей Лиги чемпионов.

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