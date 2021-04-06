Реал – Ливерпуль: Зидан проводит юбилейный матч во главе мадридцев в ЛЧ – впереди только две легенды
6 апреля 23:18 - Читати українською
Для тренера Реала Зинедина Зидана поединок против Ливерпуля имеет особое значение.
завершено
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
65’ Жуниор Винисиус
Мохамед Салах 51’
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
51’ Мохамед Салах
65’ Жуниор Винисиус
Четвертьфинал ЛЧ Реал – Ливерпуль стал для Зинедина Зидана 50-м поединком самого престижного клубного турнира в статусе наставника мадридцев.
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По этому показателю французский специалист уступает только экс-тренеру Реала Висенте дель Боске (60 матчей) и легендарному Мигелю Муньосу (71).
Напомним, во время своей каденции Зидан помог королевскому клубу трижды завоевать трофей Лиги чемпионов.
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