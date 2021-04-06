Реал Мадрид – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов
20:45 - Читати українською
Мадридский Реал в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Ливерпуль начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Ливерпуль:
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