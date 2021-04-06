Реал – Ліверпуль: Зідан проводить ювілейний матч на чолі мадридців у ЛЧ – попереду лише дві легенди
23:16 - Читать на русском
Для тренера Реала Зінедіна Зідана поєдинок проти Ліверпуля має особливе значення.
завершено
27’ Жуніор Вінісіус
36’ Марко Асенсіо
65’ Жуніор Вінісіус
Мохамед Салах 51’
27’ Жуніор Вінісіус
36’ Марко Асенсіо
51’ Мохамед Салах
65’ Жуніор Вінісіус
Чвертьфінал ЛЧ Реал – Ліверпуль став для Зінедіна Зідана 50-м поєдинком найпрестижнішого клубного турніру у статусі наставника мадридців.
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За цим показником французький фахівець поступається лише екс-тренеру Реала Вісенте дель Боске (60 матчів) та легендарному Мігелю Муньйосу (71).
Нагадаємо, за своєї каденції Зідан допоміг королівському клубу тричі здобути трофей Ліги чемпіонів.
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