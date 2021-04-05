Главный тренер Реала Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне первого матча с Ливерпулем в 1/4 финала Лиги чемпионов. Журналисты спросили о возможном трансфере Мохаммеда Салаха в Мадрид.

"Матч против Ливерпуля – финал, который будет продолжаться 180 минут или более. Мы знаем, чего ожидать от этого противостояния, но сосредоточены только на завтрашнем поединке. Это важнейшая игра сезона только потому, что она – следующая. О прошлом (финал 2018 – прим.ред) мы не вспоминаем.

Ливерпуль – соперник без видимых недостатков. У них очень мощная атака, хороший коллективный футбол. Оба тренера имеют немало кадровых потерь, но футбол – командная игра.

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Я считаю, что Мадрид немного недооценивают. Полностью доверяю своим игрокам и прекрасно понимаю, что они могут продемонстрировать на поле. Мы будем бороться за все трофеи. Сложные моменты – уже позади. Команда выглядит намного лучше, но это ничего не значит.

Клопп – замечательный тренер. Он обладает огромным опытом. Все видят результаты его работы. Когда я готовился к тренерской карьере, то внимательно за ним следил. Потери? Ливерпуль имеет достаточно классный резерв, чтобы заменить травмированных.

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Хотел бы поработать с Салахом? Это не мой футболист. Я наслаждаюсь работой со своими 25-ю игроками. Меня интересует только одно – завтрашняя игра против Салаха.

Я очень надеюсь, что Азар вернется до конца сезона. Эден должен сохранять спокойствие. Мы никогда не будем рисковать здоровьем игроков", – цитирует Зизу Marca.

Напомним, в последний раз команды встречались в киевском финале ЛЧ (2017/2018). Мадридцы победили со счетом 3:1, установив уникальное достижение турнира – три подряд триумфа в финале. Это была шестая очная дуэль этих соперников в Лиге чемпионов. В активе обоих – по 3 победы.

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