Головний тренер Реала Зінедін Зідан поспілкувався з пресою напередодні першого матчу з Ліверпулем в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Журналісти запитали про можливий трансфер Мохамеда Салаха в Мадрид.

"Матч проти Ліверпуля – фінал, який триватиме 180 хвилин або більше. Ми знаємо, чого чекати від цього протистояння, але зосереджені лише на завтрашньому поєдинку. Це найважливіша гра сезону лише тому, що вона – наступна. Про минуле (фінал 2018-го – прим.ред) ми не згадуємо.

Ліверпуль – суперник без очевидних недоліків. У них дуже потужна атака, хороший колективний футбол. Обидва тренери мають чимало кадрових втрат, але футбол – командна гра.

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Я вважаю, що Мадрид трохи недооцінюють. Повністю довіряю своїм гравцям і чудово розумію, що вони можуть продемонструвати на полі. Ми будемо боротися за усі трофеї. Складні моменти – вже позаду. Команда виглядає набагато краще, та це нічого не означає.

Клопп – чудовий тренер. Він володіє величезним досвідом. Усі бачать результати його роботи. Коли я готувався до тренерської кар'єри, то уважно за ним стежив. Втрати? Ліверпуль має достатньо класний резерв, аби замінити травмованих.

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Чи хотів би попрацювати з Салахом? Це не мій футболіст. Я насолоджуюсь роботою зі своїми 25-ма гравцями. Мене цікавить лише одне – завтрашня гра проти Салаха.

Я дуже сподіваюся, що Азар повернеться до кінця сезону. Еден повинен зберігати спокій. Ми ніколи не будемо ризикувати здоров'ям власних гравців", – цитує Зізу Marca.

Нагадаємо, востаннє команди зустрічалися у київському фіналі ЛЧ (2017/2018). Мадридці перемогли з рахунком 3:1, встановивши унікальне досягнення турніру – три поспіль тріумфи в фіналі. То була шоста очна дуель цих суперників у Лізі чемпіонів. У активі обох – по 3 звитяги.

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