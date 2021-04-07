"Сливочные" одержали уверенную победу над мерсисайдцами в ЛЧ. Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, которому удалось отличиться дважды.

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1 – видео голов и обзор матча

Благодаря этому дублю бразилец установил уникальное достижение в поединках четвертьфиналов Лиги чемпионов. Винисиус стал первым игроком, который родился в XХІ веке и забил на этой стадии, информирует OptaPaolo в Twitter.

Стоит заметить, что для Жуниора это еще и первый дубль, которым он отличился в самом престижном турнире Европы.

Реал уверенно победил Ливерпуль благодаря перформанса Винисиуса