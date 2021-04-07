Реал – Ливерпуль: Винисиусу покорилось уникальное достижение четвертьфиналов Лиги чемпионов
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Первый четвертьфинальный поединок Реала и Ливерпуля надолго запомнится вингеру Винисиусу Жуниору.
завершено
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
65’ Жуниор Винисиус
Мохамед Салах 51’
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
51’ Мохамед Салах
65’ Жуниор Винисиус
"Сливочные" одержали уверенную победу над мерсисайдцами в ЛЧ. Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, которому удалось отличиться дважды.
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Благодаря этому дублю бразилец установил уникальное достижение в поединках четвертьфиналов Лиги чемпионов. Винисиус стал первым игроком, который родился в XХІ веке и забил на этой стадии, информирует OptaPaolo в Twitter.
Стоит заметить, что для Жуниора это еще и первый дубль, которым он отличился в самом престижном турнире Европы.
Реал уверенно победил Ливерпуль благодаря перформанса Винисиуса
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