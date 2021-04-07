Перший чвертьфінальний поєдинок Реала та Ліверпуля надовго запам'ятається вінгеру Вінісіусу Жуніору.

"Вершкові" здобули впевнену перемогу над мерсисайдцями в ЛЧ. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, якому вдалось відзначитись двічі.

Реал Мадрид – Ліверпуль – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Завдяки цьому дублю бразилець встановив унікальне досягнення в поєдинках чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Вінісіус став першим гравцем, народженним у XХІ столітті, який забив на цій стадії, інформує OptaPaolo у Twitter.

Варто зауважити, що для Жуніора це ще й перший дубль, яким він відзначився в найпрестижнішому турнірі Європи.

Реал впевнено переміг Ліверпуль завдяки перформансу Вінісіуса