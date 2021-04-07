Реал – Ліверпуль: Вінісіусу підкорилось унікальне досягнення чвертьфіналів Ліги чемпіонів
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Перший чвертьфінальний поєдинок Реала та Ліверпуля надовго запам'ятається вінгеру Вінісіусу Жуніору.
завершено
27’ Жуніор Вінісіус
36’ Марко Асенсіо
65’ Жуніор Вінісіус
Мохамед Салах 51’
27’ Жуніор Вінісіус
36’ Марко Асенсіо
51’ Мохамед Салах
65’ Жуніор Вінісіус
"Вершкові" здобули впевнену перемогу над мерсисайдцями в ЛЧ. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, якому вдалось відзначитись двічі.
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Завдяки цьому дублю бразилець встановив унікальне досягнення в поєдинках чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Вінісіус став першим гравцем, народженним у XХІ столітті, який забив на цій стадії, інформує OptaPaolo у Twitter.
Варто зауважити, що для Жуніора це ще й перший дубль, яким він відзначився в найпрестижнішому турнірі Європи.
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