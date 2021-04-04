Обе команды не слишком радуют победами своих фанатов в последнее время, и если с местом в середине таблицы болельщики Арсенала уже смирились, то для фан-базы действующего триумфатора АПЛ 7-я ступень воспринимается тревожно.

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Великая тактическая битва Артеты и Клоппа превратилась в мощное снотворное для свидетелей первого тайма игры с такой громкой вывеской. Красноречивой является статистика ударов в створ ворот до перерыва – их было всего 2, по одному от каждого из соперников. Ливерпуль полностью контролировал ход матча, но атаки гостей выглядели очень "тяжелыми", а "канониры" просто пытались не пропустить.

Старт второго тайма происходил по идентичному сценарию. Однако на 64-й минуте мерсисайдцы все же продавили хозяев. Трент Александер-Арнольд традиционно навесил с правого фланга, а Диогу Жота головой вогнал мяч в сетку вместе с голкипером Арсенала. Открытый счет разогнал аппетит для подопечных Клоппа, и они стали действовать значительно активнее. Второй гол не заставил себя ждать Фабинью вывел Салаха на свидание с вратарем, и египтянин в издевательском стиле пробросил мяч между ног Бернду Лено.

Арсенал эмоционально "поплыл" и все больше позволял сопернику, что и вылилось в логичный третий мяч. На этот раз Салах загрузил мяч в штрафную на Мане, который смог только принять передачу, а нанес удар пробегающий рядом Жота, который отметился дублем.

Успех Ливерпуля вернул команду Клоппа в зону еврокубков, но пока только на 5-ю строчку, до 4-го Челси остается два зачетных балла. Манчестер Сити немного испортил настроение мерсисайдцев перед матчем, ведь победа "горожан" над Лестером (2:0) нивелировала все математические шансы Ливерпуля на защиту титула.

Арсенал остается на 9-й строчке, и пока непонятно, за какие цели продолжает борьбу лондонская команда. Подопечные Артеты действуют хаотично, выглядят немотивированными, а игра команды, особенно на фоне Ливерпуля, напоминала классическое "бей-беги".

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