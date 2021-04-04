Именно мадридский Реал европейские СМИ называют одним из фаворитов на подписание норвежской звезды. Сам Холанд тоже якобы готов присоединиться к лагерю мадридцев, но имеет свою прихоть.

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Как сообщает Onda Cero, "сливочным" во время встречи объявили одно из требований Эрлинга, которое заключается в сохранении Мартина Эдегора в Реале. Эрлинг хочет делить раздевалку с соотечественником не только в сборной Норвегии, но и в клубе.

Заметим, сейчас Эдегор играет за Арсенал на правах аренды – в Англии ним все довольны. Пресса сообщает, что "канониры" якобы рассматривают возможность выкупа игрока.

Холанд, в свою очередь, интересует не только Реал. Претендентами на него называют еще Барселону и несколько английских грандов. В текущем сезоне Эрлинг провел 32 матча за Боруссию Д, в которых отметился 33 голами и 8 ассистами.

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