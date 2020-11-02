"Интер – хорошая команда и физически крепкая. Нас ждет еще один тяжелый матч. Это будет финал. Мы обязаны постараться набрать три очка. Для нас каждая игра как финал, и нам нужно на ней сосредоточиться, не думая о том, что произойдет позже.

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Модрич? Он важен для нас, я рассчитываю на всех. Лука знает, что то, что он делает, он делает хорошо. Но как всегда для тренера, самое трудное – сказать такому сильному игроку, что делать. Он дает нам энергию.

Игроки должны отдавать все, потому что они выступают за этот клуб. Мы выращиваем серьезную команду, которая может что-то выиграть. Мы всегда говорим о том, как мы должны измениться, но эти ребята конкурентоспособны. Они хотят победить, и я могу сказать это как тренер. Мы хотим попытаться достичь наших целей и поддерживать высокий уровень", – приводит слова Зидана Football-Italia.

Напомним, матч Лиги чемпионов Реал – Интер состоится уже завтра, 3 ноября, начало в 22:00.

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