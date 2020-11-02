Полузащитник Реала Лукас Васкес может не сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Испанец потерпел мышечное повреждение в матче Ла Лиги против Уэски и был заменен уже на 52 минуте.

Додо в шаге от перехода в Реал следующим летом, – Don Balon

По информации Marca, тренерский штаб не исключает возможности восстановления полузащитника перед матчем с Интером. Васкес последние матчи вынужденно проводит справа в обороне, так как Карвахаль, Одриосола (основные правые защитники) и Начо, который также может там сыграть, все еще травмированы.

Напомним, матч Лиги чемпионов Реал – Интер состоится уже завтра, 3 ноября, начало в 22:00.

Реал разгромил Уэску в Примере – Азар эффектным голом отпраздновал возвращение в старт, Бензема оформил дубль