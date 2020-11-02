"Інтер – хороша команда і фізично міцна. Нас чекає ще один важкий матч. Це буде фінал. Ми зобов'язані постаратися набрати три очки. Для нас кожна гра як фінал, і нам потрібно на ній зосередитися, не думаючи про те, що станеться пізніше.

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Модріч? Він важливий для нас, я розраховую на всіх. Лука знає, що те, що він робить, він робить добре. Але як завжди для тренера, найважче – сказати такому сильному гравцю, що робити. Він дає нам енергію.

Гравці повинні віддавати все, бо вони виступають за цей клуб. Ми вирощуємо серйозну команду, яка може щось виграти. Ми завжди говоримо про те, як ми повинні змінитися, але ці хлопці конкурентоспроможні. Вони хочуть перемогти, і я можу сказати це як тренер. Ми хочемо спробувати досягти наших цілей і підтримувати високий рівень", – наводить слова Зідана Football-Italia.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Реал – Інтер відбудеться вже завтра, 3 листопада, початок о 22:00.

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