Півзахисник Реала Лукас Васкес може не зіграти у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Іспанець зазнав м'язового пошкодження у матчі Ла Ліги проти Уески та був замінений вже на 52 хвилині.

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За інформацією Marca, тренерський штаб не виключає можливості відновлення півзахисника перед матчем з Інтером. Васкес останні матчі вимушено проводить праворуч в обороні, оскільки Карвахаль, Одріосола (основні праві захисники) та Начо, який також може там зіграти, все ще травмовані.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Реал – Інтер відбудеться вже завтра, 3 листопада, початок о 22:00.

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