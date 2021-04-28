В первом тайме 1/2 финала ЛЧ (1:1) Вернер с убойной позиции не смог переиграть голкипера Реала. Во время перерыва журналисты Get French Football News записали интересный диалог Куртуа и другого нападающего Челси Олиье Жиру.

Вернер снова промахнулся с нескольких метров – эмоции Тухеля были бесценными

"Какой сейв в эпизоде с Тимо!", – сказал Жиру. "Все, что я сделал – вот так выставил ногу", – шутливо ответил Куртуа.

Напомним, Челси приобрел Вернера за 53 млн евро. С немца часто смеются из-за его результативности, за 31 матч АПЛ Тимо забил лишь 6 мячей.

Реал – Челси: провальный план Зидана, Вернер прощает, Бензема творит магию, а Канте – герой полуфинала Лиги чемпионов