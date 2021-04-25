Звездный форвард Челси Тимо Вернер снова стал объектом насмешек после игры против Вест Хэма.

Гол Тимо Вернера позволил Челси одержать победу в принципиальном лондонском противостоянии с Вест Хэмом (1:0).

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Однако немецкий нападающий смог и опозориться в одном из эпизодов. Тимо был первым на добиваний после сейва голкипера ВХ, но звезда Челси умудрился не попасть в почти пустые ворота. Тренер "синих" Томас Тухель остался шокирован такой "точностью" своего подопечного.

Напомним, Челси приобрел Тимо летом за 55 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Вернер провел 31 матч, в которых отметился 6-ю голами.

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Mason mount but werner miss vs west ham pic.twitter.com/TlHhwsywsb — vini johny28 (@vinijohny) April 24, 2021