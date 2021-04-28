У першому таймі 1/2 фіналу ЛЧ (1:1) Вернер із вбивчої позиції не зміг переграти голкіпера Реала. Під час перерви журналісти Get French Football News записали цікавий діалог Тібо Куртуа та іншого нападника Челсі Олі'є Жиру.

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"Який сейв в епізоді з Тімо!", – сказав Жиру. "Все, що я зробив – ось так виставив ногу", – жартівливо відповів Куртуа.

Нагадаємо, Челсі придбав Вернера за 53 млн євро. З німця часто кепкують щодо його результативності, за 31 матч АПЛ Тімо забив лише 6 м'ячів.

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