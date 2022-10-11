Манчестер Сити без особой мотивации поехал в гости к Копенгагену, имея 100-процентные показатели после трех туров. Гвардиола даже не выпустил Холанда в старте. Наверное, заранее начал подготовку к воскресному матчу с Ливерпулем.

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"Горожане" и без Холанда забили быстрый гол – Родри издалека разрядил пушку. Однако судья после просмотра VAR отменил гол из-за руки Мареза. Рияд в середине тайма имел возможность реабилитироваться, но умудрился не реализовать пенальти.

Через 5 минут положение Манчестер Сити стало ужасным. Левый защитник Серхио Гомес перед штрафной сбил Харальдссона, а рефери с помощью VAR показал ему красную карточку. Пеп, наверное, уже не раз пожалел, что отпустил Зинченко. На левом фланге Сити дыра.

Манчестер Сити больше часа играл в меньшинстве, но Копенгаген хороших моментов все равно не имел – ни одного удара из пределов штрафной. Хочолава с партнерами дорожил ничьей, датчане чрезмерно не рисковали. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Сити с 10 очками фактически гарантировал себе выход из группы, остались формальности. Копенгаген набрал второй балл и поднялся на третье место.