Счет удалось открыть уже на 16-й минуте. Неожиданно это сделал Шахтер. Голкипер РБ Лейпциг бездарно сыграл за пределами штрафной, подарив мяч Шведу. Марьян спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика

Немцы отыгрались после перерыва. Симакана забыли на дальней стойке, и француз не оставил Анатолию Трубину никаких шансов. Однако радость хозяев была недолгой. Через две минуты Шахтер снова был впереди – дубль Марьяна Шведа. В этот раз тоже не обошлось без курьезного рикошета от другого венгра, Орбана. Позже Мудрик увеличил преимущество "горняков", забив в контратаке. В конце матча Михаил еще и помог Траоре сделать счет разгромным.