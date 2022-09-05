Матч РБ Лейпциг – Шахтер стартует во вторник, 6 сентября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. "Горняки" стартуют в Лиге чемпионов обновленным составом после потери почти всех легионеров. Несмотря на богатую историю встреч с немецкими клубами (26 матчей), против Лейпцига дончане сыграют впервые.

РБ Лейпциг – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры будет доступен на Volia TV.

Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер занял последнее место в группе с Реалом, Интером и Шерифом. Лейпциг же был третьим в квартете из Ман Сити и ПСЖ. На старте текущего сезона "быки" выглядят неубедительно, набрав скромные 5 очков в Бундеслиге из 15 возможных. Шахтер, несмотря на вынужденную перестройку, является одним из лидеров УПЛ, впереди только – Заря.

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