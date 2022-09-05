Матч РБ Лейпциг – Шахтар стартує у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. "Гірники" стартують у Лізі чемпіонів оновленим складом після втрати майже усіх легіонерів. Попри багату історію зустрічей з німецькими клубами (26 матчів), проти Лейпцига донеччани зіграють вперше.

РБ Лейпциг – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри буде доступний на Volia TV.

Зазначимо, що у минулому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар посів останнє місце у групі з Реалом, Інтером і Шерифом. Натомість Лейпциг був третім у квартеті з Ман Сіті та ПСЖ. На старті поточного сезону "бики" виглядають непереконливо, набравши скромні 5 очок у Бундеслізі з 15-и можливих. Шахтар, попри вимушену перебудову, є одним з лідерів УПЛ, попереду лише – Зоря.

Реал не захистить корону, трійка відвертих фаворитів, Шахтар серед найслабших – шанси на перемогу в Лізі чемпіонів