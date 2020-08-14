РБ Лейпциг повторил уникальное достижение Роналду в матчах плей-офф Лиги чемпионов против Атлетико Симеоне

Вылет Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов от РБ Лейпциг стал уникальным во времена работы Диего Симеоне.

Вылет Атлетико от РБ Лейпциг из плей-офф Лиги чемпионов под руководством Диего Симеоне стал первым, когда "матрасники" пострадали не от команды Роналду, сообщает Squawka.

РБ Лейпциг – Атлетико – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ранее Атлетико вылетал от Реала в сезонах 2014/15 и 2016/17 и Ювентуса в сезоне 2018/19 – команд, за которые выступал Криштиану. Интересно, что подопечные Симеоне страдали от португальца и в финалах ЛЧ в сезонах 2013/14 и 2015/16. Добавим, что в сезоне 2017/18 Атлетико не вышел из группы Лиги чемпионов, в итоге став победителем Лиги Европы.

Напомним, РБ Лейпциг сенсационно обыграл Атлетико (2:1) и впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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