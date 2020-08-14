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РБ Лейпциг повторил уникальное достижение Роналду в матчах плей-офф Лиги чемпионов против Атлетико Симеоне

09:59 - Читати українською
РБ Лейпциг повторил уникальное достижение Роналду в матчах плей-офф Лиги чемпионов против Атлетико Симеоне
Игроки РБ Лейпциг празднуют победу над Атлетико / Reuters

Вылет Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов от РБ Лейпциг стал уникальным во времена работы Диего Симеоне.

50’ Дани Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Фелиш 71’
50’ Дани Ольмо
71’ Жоау Фелиш
88’ Тайлер Адамс

Вылет Атлетико от РБ Лейпциг из плей-офф Лиги чемпионов под руководством Диего Симеоне стал первым, когда "матрасники" пострадали не от команды Роналду, сообщает Squawka.

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Ранее Атлетико вылетал от Реала в сезонах 2014/15 и 2016/17 и Ювентуса в сезоне 2018/19 – команд, за которые выступал Криштиану. Интересно, что подопечные Симеоне страдали от португальца и в финалах ЛЧ в сезонах 2013/14 и 2015/16. Добавим, что в сезоне 2017/18 Атлетико не вышел из группы Лиги чемпионов, в итоге став победителем Лиги Европы.

Напомним, РБ Лейпциг сенсационно обыграл Атлетико (2:1) и впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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