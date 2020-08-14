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РБ Лейпциг повторив унікальне досягнення Роналду в матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти Атлетіко Сімеоне

09:59 - Читать на русском
РБ Лейпциг повторив унікальне досягнення Роналду в матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти Атлетіко Сімеоне
Гравці РБ Лейпциг святкують перемогу над Атлетіко / Reuters

Виліт Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від РБ Лейпциг став унікальним за часів роботи Дієго Сімеоне.

50’ Дані Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Феліш 71’
50’ Дані Ольмо
71’ Жоау Феліш
88’ Тайлер Адамс

Виліт Атлетіко від РБ Лейпциг з плей-офф Ліги чемпіонів під керівництвом Дієго Сімеоне став першим, коли "матрацники" постраждали не від команди Роналду, повідомляє Squawka.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Раніше Атлетіко вилітав від Реала у сезонах 2014/15 та 2016/17 і Ювентуса в сезоні 2018/19 – команд, за які виступав Кріштіану. Цікаво, що підопічні Сімеоне страждали від португальця і в фіналах ЛЧ у сезонах 2013/14 та 2015/16. Додамо, що в сезоні 2017/18 Атлетіко не вийшов з групи Ліги чемпіонів, у підсумку ставши переможцем Ліги Європи.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
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