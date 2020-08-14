РБ Лейпциг повторив унікальне досягнення Роналду в матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти Атлетіко Сімеоне

Виліт Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від РБ Лейпциг став унікальним за часів роботи Дієго Сімеоне.

Виліт Атлетіко від РБ Лейпциг з плей-офф Ліги чемпіонів під керівництвом Дієго Сімеоне став першим, коли "матрацники" постраждали не від команди Роналду, повідомляє Squawka.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Раніше Атлетіко вилітав від Реала у сезонах 2014/15 та 2016/17 і Ювентуса в сезоні 2018/19 – команд, за які виступав Кріштіану. Цікаво, що підопічні Сімеоне страждали від португальця і в фіналах ЛЧ у сезонах 2013/14 та 2015/16. Додамо, що в сезоні 2017/18 Атлетіко не вийшов з групи Ліги чемпіонів, у підсумку ставши переможцем Ліги Європи.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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