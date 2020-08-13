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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

РБ Лейпциг – Атлетико – видео голов

13 августа 23:53 - Читати українською
РБ Лейпциг – Атлетико – видео голов
РБ Лейпциг – Атлетико – видео голов и обзор матча / Фото РБ Лейпциг

Атлетико соревнуется с РБ Лейпциг за выход в полуфинал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Атлетико на "Футбол 24".

50’ Дани Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Фелиш 71’
50’ Дани Ольмо
71’ Жоау Фелиш
88’ Тайлер Адамс

Первую половину поединка соперники провели на равных, особо не заостряя игру.

РБ Лейпциг – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

После перерыва немецкой команде удалось шокировать подопечных Симеоне быстрым голом. Позиционная атака "быков" завршилась навесом с правого фланга, которую успешно головой замкнул Дани Ольмо.

После выхода на замену талант Атлетико Жоау Фелиш заработал пенальти и сам его реализовал, выровняв положение.

Под занавес встречи полузащитник РБ Лейпциг Тайлер Адамс отличился важным голом.

Гол Ольмо:

Гол Фелиша:

Гол Адамса:

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