У РБ Лейпциг есть кадровые проблемы в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Шахтёром. Так, форвард Юссуф Поульсен совершенно точно пропустит предстоящую встречу из-за проблем с икроножными мышцами. Как информирует Kicker, датчанин тренировался сегодня по индивидуальной программе.

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В то же время к тренировкам вернулся второй вратарь РБ Лейпциг Янис Бласвих. Он пропускал последний матч чемпионата Германии с Байером (2:0), но готов вновь занять место в воротах. В резерве у РБ Лейпциг будет находиться 18-летний голкипер Йонас Никиш, который еще не дебютировал в составе первой команды. Это связано с тем, что третий вратарь РБ Орьян Нюланд не был заявлен на Лигу чемпионов.

Как сообщает портал RB Live, у Мохамеда Симакана, Амаду Айдара и Кевина Кампля были разного рода проблемы после матча с Байером, но во вторник все трое тренировались в общей группе. Однако Айдара беспокоит дискомфорт в лодыжке. Сообщается, что его участие в матче с Шахтёром маловероятно.

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