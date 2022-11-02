РБ Лейпциг має кадрові проблеми напередодні матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Шахтарем. Так, форвард Юсуф Поульсен точно пропустить майбутню зустріч через проблеми з литковими м'язами. Як інформує Kicker, данець тренувався сьогодні за індивідуальною програмою.

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Водночас до тренувань повернувся другий воротар РБ Лейпциг Яніс Бласвіх. Він пропускав останній матч чемпіонату Німеччини з Байєром (2:0), але готовий знову зайняти місце у воротах. У резерві РБ Лейпциг перебуватиме 18-річний голкіпер Йонас Нікіш, який ще не дебютував у складі першої команди. Це пов'язано з тим, що третій воротар РБ Ор'ян Нюланд не був заявлений на Лігу чемпіонів.

Як повідомляє портал RB Live, у Мохамеда Сімакана, Амаду Айдара та Кевіна Кампля були різні проблеми після матчу з Байєром, але у вівторок усі троє тренувалися у загальній групі. Проте Айдара непокоїть дискомфорт у кісточці. Повідомляється, що його участь у матчі із Шахтарем малоймовірна.

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