"Быки" официально подтвердили увольнение Доменико Тедеско с должности главного тренера.

РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 – видео голов и обзор матча

Специалист возглавил РБ Лейпциг посреди прошлого сезона и сказочно провел вторую половину – победа в Кубке Германии и четвертое место Бундеслиги, которое дало прямую путевку в ЛЧ. Впрочем, начало новой кампании оказалось провальным. Команда застряла в середине таблицы чемпионата, а в ЛЧ стартовала с домашнего избиения от Шахтера (1:4). Руководство клуба было вынуждено увольнять Тедеско, несмотря на предыдущие успехи.

Новым тренером РБ Лейпциг должен стать Марко Розе, уже пересекавшийся с Шахтером в группе ЛЧ 2020/21. Тогда его Боруссия М разбивала "горняков" со счетами 6:0 и 4:0.

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